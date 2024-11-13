МГУ улучшил метод заморозки клеток с помощью холестерина и наноконтейнеров

В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали улучшенную технологию заморозки клеток с помощью холестерина, доставляемого в клеточные мембраны с использованием наноконтейнеров. Новый метод помогает повысить выживаемость клеток при криоконсервации, что имеет важное значение для медицины и биологии.

© Ferra.ru

Криоконсервация клеток — это процедура, при которой клетки и ткани замораживаются для дальнейшего хранения. Однако традиционные методы заморозки часто приводят к гибели более 50% клеток. Ученые МГУ предложили способ стабилизации мембран клеток с помощью холестерина, который повышает их стойкость при замораживании и размораживании. Для этого они использовали циклодекстрины — специальные олигосахариды, которые помогают доставить холестерин в мембраны клеток, отметили в пресс-службе.

Кроме того, разработчики создали биосовместимые наноконтейнеры, которые позволяют значительно повысить эффективность доставки холестерина. Этот метод увеличивает дозу вещества в мембране клеток примерно в десять раз, что существенно улучшает их выживаемость при криоконсервации.