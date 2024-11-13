Ученые нашли связь между генами и тягой к алкоголю

Группа медицинских исследователей из Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму США выявили гены и белки, связанные с расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, опубликовав результаты в журнале Nature Human Behaviour. Целью исследования было выяснить, почему алкоголь влияет на людей по-разному.

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Ученые изучили данные 6100 генов, связанных с мозгом, у 192 участников европейского происхождения, а также экспрессию 7400 белков у 722 участников.

Задача была найти генетическую связь с четырьмя расстройствами, связанными с употреблением алкоголя: количество потребляемого алкоголя в неделю, запойное пьянство (большое потребление алкоголя в короткий срок), проблемное пьянство (негативные социальные последствия из-за алкоголя раз в месяц) и частота употребления. Команда выявила 217 белков и 255 генов, связанных с алкоголизмом, включая 36 новых белков и 37 новых генов, ранее не связанных с употреблением алкоголя. Ученые отметили, что каждый тип алкогольной зависимости, а также частота распития спиртных напитков и дальнейшая реакция в поведении связаны с разными генетическими факторами. Кроме того, были идентифицированы такие гены, как SAMHD1, VIPAS39, NUP160 и INO80E, как имеющие благоприятные нейропсихиатрические профили — то есть их обладатели не были склонны к алкоголизму вообще.