Ученые впервые расшифровали геномы ручных и агрессивных крыс

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) впервые в мире провели полное геномное профилирование крыс, выведенных для изучения поведения. Выявленные различия в генах открывают возможности для создания новых методов фармакологической коррекции поведения и селекции животных, сообщается на сайте института.

"При анализе полногеномных различий между двумя генотипами большую роль играет порог их значимости, который выставляет исследователь. Можно сделать его более мягким, получить много результатов, но они будут достаточно расплывчатыми. Мы в своей работе использовали общепринятый порог для такого типа исследований, который является довольно жестким, зато позволяет уверенно заявлять, что именно эти гены различаются у двух линий крыс", - цитируют в институте младшего научного сотрудника сектора регуляторной компьютерной геномики ИЦиГ СО РАН Ирину Чадаеву.

Работа в этой области является первой в мире. В будущем результаты могут использоваться и в селекции, когда требуется предсказуемое поведение у определенных пород, например, служебных собак, что позволит вырабатывать у животных нужные поведенческие модели.

Ученые изучили более 17 тыс. генов, связанных с функционированием головного мозга, и определили 112 генов, влияющих на поведенческие реакции. Работа включала исследования гипоталамуса, гиппокампа и серого вещества - участков мозга, ключевых для регулирования поведения.

Сравнительный анализ показал, что многие из этих генов участвуют в процессах липидного метаболизма и реакции на стресс. Эти механизмы играют значительную роль в проявлениях дружелюбия или агрессии у животных. Полученные данные важны для создания новых подходов в медицине. Так, генетические профили ручных и агрессивных крыс могут стать основой для фармакологической корректировки агрессивного поведения.