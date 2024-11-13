Ученые из Мичиганского университета установили, что отказ от курения в возрасте 35, 45, 55, 65 и 75 лет продлевает жизнь на срок от восьми лет до семи месяцев. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.

Воздействие табака на здоровье хорошо изучено, и Всемирная организация здравоохранения признает табачную эпидемию одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения. Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые наносят вред почти всем органам и связаны с многочисленными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких. Кроме того, никотиновая зависимость повышает риск преждевременного ухода из жизни по различным причинам. Наибольший риск летального исхода представляет многолетнее курение.

Чтобы выяснить, сколько лет или месяцев жизни может сохранить отказ от курения, ученые проанализировали состояние здоровья и образ жизни курильщиков в возрасте от 35 до 75 лет, а также некурящих добровольцев тех же возрастных категорий. Оказалось, что избавление от вредной привычки в возрасте 35, 45, 55 и 65 лет может «подарить» дополнительные 8,0, 5,6, 3,4 и 1,7 года жизни соответственно. Курильщики, которые «бросают» в 75, могут рассчитывать на дополнительные семь месяцев жизни.

Исследователи также установили, что, по сравнению с людьми, которые никогда не употребляли табак, курильщики в возрасте 35, 45, 55, 65 и 75 потеряют в среднем 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 и 4,4 года жизни соответственно. Такое сокращение жизненного срока грозит тем, кто курил на протяжении всей взрослой жизни.