Исследователи оценили достоверность популярных способов лечения рака

Исследователи Лондонского университета Сент-Джордж провели анализ контента в соцсети «Тик-ток». Целью экспертов было оценить достоверность рекламируемых пользователями способов лечения рака. Оказалось, что подавляющее большинство сообщений – это ложная информация.

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Эксперты заявили, что 81% способов лечения рака, рекламируемых в видео на TikTok – ложные, и только 19% видео содержали достоверные медицинские рекомендации – передает MedicalXpress.

Особенно сильно от дезинформации могут пострадать представители поколения Z, поскольку они привыкли использовать соцсеть как поисковую систему – основной способ получения интересующей информации. При этом, в сообщениях даются не только фейковые рекомендации, но и размещаются ссылки на магазины и сайты, где можно приобрести опасные для здоровья товары и услуги. Причиной активности в этом вопросе остается финансовая выгода, которую получают пользователи сети, размещая дезинформирующий контент. В качестве метода лечения рака может встретиться все что угодно – например, средство от глистов для собак, которое представляет для людей опасность.

Для проведения эксперимента в «Тик-ток» был создан аккаунт, в котором пользователь ввел запрос «лечение рака», сымитировав пользователя, проводящего собственное исследование, а затем алгоритму платформы было разрешено выдавать рекомендации. В течение апреля и мая 2024 эксперты собирали и анализировали 50 самых популярных постов по запросу «лечение рака» на странице «для вас». Выделили пять типов видео: личные истории выживших после рака; врачи с нетрадиционными подходами и чудодейственными лекарствами; теории заговора о коррумпированных медучреждениях; ролики о важности веры в преодолении болезни; информационные посты о продаже продуктов.

Автор исследования доктор Стефани Элис Бейкер выразила тревожность по поводу количества дезинформации в «Тик-ток», связанной с лечением рака. По ее мнению, 81% фейковых методов лечения должны стать сигналом для того, чтобы правительство усилило контроль над гигантами социальных сетей по вопросу качественного модерирования контента. То, что алгоритм «Тик-тока» использует уязвимых людей в своих интересах, несправедливо – считает Бейкер.