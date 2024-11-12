Ученые разработали универсальный тест для выявления любых патогенов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новый геномный тест, способный быстро определить типы подавляющего большинства патогенов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

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Технология использует метод, названный метагеномным секвенированием нового поколения (mNGS). Он анализирует все нуклеиновые кислоты РНК и ДНК, присутствующие в образце.

Первоначально исследователи разработали клинический тест mNGS для анализа спинномозговой жидкости, омывающей головной и спинной мозг (СМЖ). Впоследствии его испытали на тысячах пациентов с необъяснимыми неврологическими симптомами в разных больницах США.

По словам авторов разработки, в ходе изучения 5 тыс. образцов СМЖ, mNGS точно определил патоген в 86% случаев за 30 минут. Для сравнения, анализы прежними методами геномного секвенирования занимали до семи дней.

Дополнительные исследования показали, что новый тест также способен выявлять возбудителей респираторных инфекций, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Команда смоделировала способность технологии обнаруживать дивергентные вирусы (или недавно появившиеся штаммы) и обнаружила, что гипотетически методика может находить любые патогены, способные возникнуть в будущем.