Российские ученые создали передовой препарат для лечения гепатита B

По мнению медиков гепатит — одно из самых опасных заболеваний, по тяжести вполне сопоставимое с ВИЧ, туберкулёзом и малярией. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стремится привлечь внимание к этой болезни, напомнить о его серьезности и убедить людей в необходимости прививок и своевременного лечения. Только вот как быть людям с хроническим гепатитом? Возможно ли полностью исцелить это заболевание? Кажется, российские учёные нашли окончательный ответ на все эти вопросы.

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Гепатит В — один из самых распространённых вирусов в мире: в Африке и Западной части Тихого океана более 150 миллионов человек инфицировано этим заболеванием, а в Юго-Восточной Азии им болеют около 61 миллиона человек. В России же картина не столь удручающая: на 100 тысяч населения отмечают всего 0,33 случая, для сравнения — в 2013 году показатель составлял 1,33 случая.

При этом мировая статистика заболеваемости гепатитом (как и смертность от него) только растёт: в 2019 году от вируса погибло 1,1 миллион человек, а в 2022 году 1,3 миллиона. В 83% случаев виноват именно гепатит В, но медики полагают, что если сейчас начать лечение всех заболевших вирусом, то уже к 2030 году удастся полностью его победить. Прогнозы, конечно, оптимистичные, но получится ли — вопрос.

Для начала давайте разберёмся, что же представляет из себя этот гепатит В?

Для справки: существует разные типы гепатита — A, B, C, D, E, G. Каждый по своему опасен и влияет в большинстве случаев именно на печень. Если вдруг заметили какие-то симптомы, схожие с вирусным заражением, то лучше как можно быстрее провериться.

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Гепатит В — что это?

Гепатит В — вирус, который приводит к поражению печени в острой или хронической форме. После попадания в кровь человека вирус доходит до печени, начинает там размножаться, уничтожают гепатоциты (основные клетки печени), что приводит к разрушению печени, циррозу и раку. Гепатит В и С имеет высокую смертность именно из-за дальнейших осложнений: на ранних стадиях рака печени шансы выжить составляют 37%, а при появлении метастазов мизерные 3%.

Гепатит может передаваться различными путями: от матери к ребёнку, от укола иглой (и касается это не только любителей запрещёнки: те кто делают тату или пирсинг также в зоне риска, если недобросовестный мастер не меняет иглу), и при контакте с жидкостями человека — кровь, слюна, семя и прочие выделения.

Особенность гепатита В заключается в том, что он, во-первых, способен выжить вне организма человека в течении недели. А во-вторых, его инкубационный период длится от 30 до 180 дней практически без симптомов, и он способен развиться в организме так, что возникает уже хроническая форма заболевания.

Диагностировать гепатит В возможно только с помощью анализа крови: ВОЗ рекомендует сдавать именно анализ на HBsAg (маркер инфицирования). Так что, в рамках обычной диспансеризации заболевание могут и не обнаружить.

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Лечению же гепатит практически не поддаётся: возможно только затормозить развитие болезни, но для этого придётся принимать медикаменты в течении всей жизни. Спасают прививки, которые необходимо сделать в первые 12 часов жизни ребёнка, а затем повторить в месяц, полгода и год.

Существуют и простые правила профилактики:

тщательно мыть руки после контакта с кровью или другими жидкостями человека

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никакого многоразового использования игл как для тату и пирсинга, так и в медицинских шприцах.

Выглядит всё удручающе: тяжело заметить и невозможно вылечить, но не всё потеряно. Учёные из Сеченовского университета вплотную подошли к созданию препарата против хронического гепатита В.

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Препарат против гепатита

Российские учёные смогли создать молекулярный инструмент для полного уничтожения вируса гепатита В. Одна из ключевых проблем с использованием таких препаратов — сложно нанести точечный удар по вирусу внутри органа, однако учёные смогли разработать систему транспортировки лекарства к мишени. И, судя по результатам, всё у них получается. Однако, чтобы этого добиться, потребовалось провести колоссальную работу.

«В процессе работы мы выяснили, что, даже если уничтожить вирусный геном, он сможет восстановиться за счет дополнительных механизмов. Поэтому мы определили наиболее эффективную тактику лечения: сначала нужно использовать стандартную терапию, чтобы свести активность вируса к минимуму, а затем — наш препарат, чтобы полностью удалить его из клеток», —

С тестированием разработки были некоторые сложности: лабораторные мыши гепатитом как-то не болеют. Пришлось изменять геном мышей и проводить исследования. Чтобы убедиться в эффективности средства, таких «подопытных» смогут использовать и фармацевтические компании.

Стоит понимать, что эта разработка нацелена только на хронический тип гепатита В, и с другими типа гепатита препарат справиться не сможет (разве что способен остановить гепатит D, которым можно заразиться только при течении гепатита В).

«Эти вирусы объединяет только название — все они относятся к разным семействам, по-разному защищаются от иммунитета, и способы воздействия для них тоже нужны разные. Кроме того, гепатит, А в подавляющем большинстве случаев успешно проходит сам и не вызывает хронических заболеваний печени, а от гепатита С существует уже немало эффективных лекарств. В России, в том числе благодаря государственной программе бесплатного лечения гепатита С, число хронических больных неуклонно снижается, и у нас есть все шансы полностью искоренить проблему с хроническим гепатитом С, работа по этому направлению идет очень серьезная», — Дмитрий Костюшев, Кандидат биологических наук и сотрудник Сеченовского университета.

Так почему же этот препарат так важен? Гепатитом В болеют только шимпанзе и человек: на шимпанзе опыты запрещены, а до мышей с измененным геном раньше как-то не додумались. Да и фармкомпаниям незачем было делать препарат — есть же прививки. Звучит может и логично, но люди-то продолжают заболевать.

«Но, несмотря на вакцину, число пациентов с хроническим гепатитом В все равно до сих пор остается достаточно внушительным. Поэтому в наши дни вопрос о необходимости создания лекарства стоит очень остро. Но здесь возникает другая причина — технологическая. Чтобы лечить людей от гепатита С, оказалось достаточно низкомолекулярных препаратов. Вирус гепатита В гораздо более стойкий — он успешно блокирует иммунный ответ организма, и, чтобы очистить от него клетки, нужно сначала распознать в них вирусную ДНК, а потом найти способ разрушить ее или блокировать размножение. До недавнего времени у ученых просто не было для этого подходящих инструментов», — Дмитрий Костюшев, Кандидат биологических наук и сотрудник Сеченовского университета.

Так что, учёные большие молодцы. Потенциально открытие сможет действительно остановить распространение этого заболевания, и теперь план ВОЗ полностью победить гепатит к 2030 звучит куда реалистичнее.

© Ferra.ru

Ну так что, прощай гепатит?

На самом деле всё не так просто: бедные страны не могут себе позволить лечить больных гепатитом, а более богатые общества могут просто не придавать большого значения этой проблеме. Да и сами люди не горят желанием в очередной раз сдавать анализы, вакцинироваться и следить за собой — надеются, что их-то беда точно обойдёт стороной.

Увы, но такой фатализм приводит к тому, что мировая статистика по заболеваемости только растёт. Неужели это так сложно, потратить время и небольшую сумму денег на то, чтобы сохранить свою жизнь? На этот вопрос у медиков ответа нет.