Стало известно, какие лекарства для сердца могут усилить депрессию

Ученые из Уппсальского университета установили, что бета-блокаторы приводят к незначительному усилению симптомов депрессии у пациентов, перенесших сердечный приступ. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

© Газета.Ru

Бета-блокаторы, традиционно применявшиеся для лечения пациентов после инфаркта, способны угнетать действие адреналина на особые рецепторы, вызывающие сужение сосудов и повышение артериального давления. Десятилетиями эти препараты считались основным средством для профилактики повторного сердечного приступа, однако последние данные ставят под вопрос их первостепенную значимость.

В исследовании, проведенном с 2018 по 2023 год, участвовали 806 пациентов, перенесших инфаркт, но не страдающих сердечной недостаточностью. Половина из них получала бета-блокаторы, другая половина — нет. У 100 пациентов, принимавших эти препараты до начала исследования, были зафиксированы более выраженные симптомы депрессии.

Анализ показал, что у пациентов, применяющих бета-блокаторы, интенсивность депрессивных симптомов оказалась выше, при этом эти препараты не имели критически важного значения для их выздоровления.