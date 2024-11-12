Ученые объяснили, почему нужно есть больше фасоли

Фасоль — вкусное и сытное дополнение к зимним супам, салатам и другим блюдам. Новые данные показывают, что большее количество фасоли в рационе повышает индекс здорового питания человека (HEI). То есть показатель питательности его диеты.

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Учёные обнаружили, что бобовые помогают нам получить такие вещества, как клетчатка, калий, магний, железо, фолиевая кислота и холин. Часто эти соединения считаются дефицитными. Помимо этого, благодаря фасоли мы меньше потребляем натрия, добавленных сахаров, насыщенных жиров, объяснила изданию Health автор исследования Джоанн Славин.

Более ранние научные исследования показали, что употребление бобовых связано со снижением смертности от всех причин и риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе же новой работы эксперты изучили данные из Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за период с 2001 по 2018 год. Участвовали в этом обследовании 23 554 человека в возрасте от 19 до 50 лет и ещё 21 020 человек в возрасте 51 год и старше.

Люди, когда стали есть больше бобовых, заметили, что качество их диеты улучшилось на 15−16% (если они добавили одну порцию фасоли) и на 19−20% (если добавили две порции). Это поможет также снизить риск возникновения хронических заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет, рак.

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