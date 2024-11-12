Ученые нашли связь между кишечником и неадекватной реакцией на стресс

Кишечные микробы могут управлять ответом организма на стресс в течение суток. Они делают это, вырабатывая разные гормоны днем и ночью, показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

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Надпочечники, выделяющие гормоны стресса, а также части мозга гипоталамус и гипофиз образуют единую систему, которая отвечает за реакцию организма на стресс. К гиперактивации этой системы у мышей может привести истощение кишечной микробиоты. Это показало новое исследование, в котором ученые нашли кишечных бактерий, играющих ключевую роль в ответе на стресс.

Ими оказались молочнокислые бактерии Limosilactobacillus reuteri. Они управляют выделением гормонов стресса в течение дня. Параллельно с этим происходят изменения работы определенных зон мозга. Вместе кишечные бактерии и суточные ритмы мозга отвечают за изменение ответа на стресс в течение дня.

Современный образ жизни нарушает циркадные ритмы из-за нерегулярного сна, высокого уровня стресса и неправильного питания. Новое исследование подчеркивает важность микробов кишечника в контроле стресса. Результаты могут лечь в основу новых препаратов на основе микробов для терапии психических расстройств, связанных со стрессом, например, тревоги и депрессии. Эти состояния часто связаны с нарушениями суточных ритмов и циклов сна.