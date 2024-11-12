В Ярославле начали разрабатывать лекарство от желудочно-кишечных инфекций

Антибактериальный препарат для терапии желудочно-кишечных инфекций начали разрабатывать ярославские ученые и фармацевты.

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Препарат станет первым совместным проектом крупной фармацевтической компании и Ярославского государственного медицинского университета. Проект включен в государственную программу развития современных российских университетов "Приоритет 2030".

Предполагается создание пяти препаратов для терапии гастроэнтерологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

Директор департамента стратегического маркетинга группы компаний "Р-Фарм" Андрей Бурков рассказывает, что в числе препаратов, включенных в проект, есть позиции, не имеющие аналогов на отечественном рынке.

"До конца декабря мы планируем начать разработку еще двух лекарственных препаратов. Развитие этого сегмента бизнеса поможет большему числу пациентов получить необходимую терапию", - подчеркнул Андрей Бурков.

Разработка будет проводиться специалистами Ярославского медицинского университета и Центра трансфера фармацевтических технологий Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского с последующим трансфером технологии на завод компании.

Ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов говорит, что программа "Приоритет 2030" стимулирует инновационную деятельность.