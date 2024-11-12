В Ярославле начали разрабатывать лекарство от желудочно-кишечных инфекций
Антибактериальный препарат для терапии желудочно-кишечных инфекций начали разрабатывать ярославские ученые и фармацевты.
Препарат станет первым совместным проектом крупной фармацевтической компании и Ярославского государственного медицинского университета. Проект включен в государственную программу развития современных российских университетов "Приоритет 2030".
Предполагается создание пяти препаратов для терапии гастроэнтерологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.
Директор департамента стратегического маркетинга группы компаний "Р-Фарм" Андрей Бурков рассказывает, что в числе препаратов, включенных в проект, есть позиции, не имеющие аналогов на отечественном рынке.
"До конца декабря мы планируем начать разработку еще двух лекарственных препаратов. Развитие этого сегмента бизнеса поможет большему числу пациентов получить необходимую терапию", - подчеркнул Андрей Бурков.
Разработка будет проводиться специалистами Ярославского медицинского университета и Центра трансфера фармацевтических технологий Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского с последующим трансфером технологии на завод компании.
Ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов говорит, что программа "Приоритет 2030" стимулирует инновационную деятельность.
"Вместе с нашими партнерами нам предстоит реализовать полный цикл - от разработки и испытаний нового лекарственного препарата до внедрения технологии его производства. Мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и послужит делу защиты здоровья пациентов, поможет обеспечить врачей новыми современными средствами терапии", - отметил Александр Хохлов.