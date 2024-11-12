Найден новый способ лечения рака легких

Группа ученых из Национального университета Сингапура разработала новый метод точечной доставки лекарств для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

НМРЛ — наиболее распространенный подтип рака, часто поражающий некурящих пациентов. Он остается основной причиной смертности от онкозаболеваний и вторым по частоте диагностирования видом рака в мире.

В новом исследовании команда использовала выделяемые клетками наночастицы для переноса лекарств, нацеленных на раковые клетки.

В качестве платформы ученые применили внеклеточные везикулы, полученные из человеческих эритроцитов. Их снарядили антисмысловыми олигонуклеатидами (АСО) — препаратом, подавляющим синтез важных для опухоли белков.

Опыты показали, что микроклеточные дроны из везикул смогли устранить мутантные клетки рака, не затронув при этом здоровые ткани.

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По словам исследователей, их открытие стало шагом на пути к решению проблемы устойчивости новообразований к противораковым лекарствам.