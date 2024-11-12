Ученые оценили эффективность первой помощи от случайных прохожих

Американские ученые-медики из Университета Миссури в Канзас-Сити и других научных учреждений выяснили, что даже непрофессиональная сердечно-легочная реанимация (СЛР) в первые 10 минут после остановки сердца значительно повышает шансы на спасение жизни. Исследование представили на ежегодном симпозиуме Американской кардиологической ассоциации (AHA).

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Выводы специалистов основаны на анализе около 200 тыс. случаев остановки сердца вне больниц, зарегистрированных в США с 2013 по 2022 год.

Согласно результатам, СЛР в первые две минуты после прекращения сердцебиения увеличивает шансы на полное восстановление на 81%, а шансы на выживание с легкой или умеренной неврологической инвалидностью — на 95%.

Среди людей, переживших остановку сердца без получения СЛР оказавшихся рядом прохожих, выжили только 12%, и лишь 9% из них избежали значительного повреждения мозга.

Кроме того, начало сердечно-легочной реанимации в пределах 10 минут после остановки сердца повышает вероятность полного выздоровления на 19%, и выживания с умеренным повреждением мозга — на 22%.

«Если вы видите кого-то, кому нужна СЛР, не зацикливайтесь на том, как долго человек был без сознания, ваши быстрые действия могут спасти ему жизнь», — отметили первый автор исследования, доктор Эван О'Киф.

Ученые призвали расширять программы по обучению людей оказанию первой медицинской помощи, включая проведение СЛР.