Видеокамера с ИИ поможет обнаружить диабет и гипертонию

Ученые из Токийского университета представили систему, способную обнаруживать высокое кровяное давление и диабет с помощью высокоскоростной видеокамеры и искусственного интеллекта (ИИ), без необходимости в анализах крови или дорогих устройствах.

© Ferra.ru

Система использует видеозаписи лиц и ладоней, снятые на скорости 150 кадров в секунду, для анализа кровотока. Алгоритм ИИ изучает изменения в кровообращении, что позволяет выявить гипертонию и диабет. Результаты показали высокую точность: система с точностью 94% определяла гипертонию, а для диабета точность составила 75%.

Это открытие может привести к тому, что в будущем люди смогут самостоятельно проверять свое здоровье дома, что особенно важно для тех, кто избегает медицинских осмотров. Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают, что технология еще требует доработки, прежде чем станет доступной для массового использования.