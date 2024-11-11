Эксперт рассказал, чем опасны для здоровья сушилки для рук

Сейчас почти в каждом общественном туалете есть сушилки для рук. Но для нашего здоровья они могут быть вреднее, чем бумажные полотенца.

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Учёные неоднократно проводили исследования, в которых изучали активность бактерий при работе сушилок для рук. Все они показывают, что такие приборы раздувают и распространяют по туалеты вирусы и бактерии. Включая стафилококки и кишечную палочку.

С точки зрения гигиены бумажные полотенца будут намного лучше, чем сушилки. К тому же исследования демонстрируют, что на руках бактерий после использования сушилки остаётся больше, чем после бумажного полотенца.

© Ferra.ru

Также сушилка может раздражать кожу, особенно если она чувствительная, склонна к сухости. Напротив, бумажные полотенца очень мягко удаляют влагу и не травмируют кожу.

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