Ученые разработали модели органов и тканей человека для обучения врачей

Десять достоверных моделей органов и тканей человека для обучения врачей и настройки оборудования разработали в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ученые в столице разработали уже десять уникальных медицинских фантомов. Достоверные модели органов и тканей человека используются для обучения врачей и настройки оборудования", - написал Собянин.

Он отметил, что новыми разрабоками являются фантом плода для УЗИ, который помогает будущим специалистам научиться обнаруживать патологии на ранней стадии беременности и первый в России фантом пояснично-крестцового отдела, с помощью которого можно безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Мэр добавил, что мелкосерийное производство фантомов налажено в столичном Центре диагностики и телемедицины.