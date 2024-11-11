Молочная кислота истощает Т-клетки в раковых опухолях

Американские ученые проанализировали состав Т-клеток, истощенных в микроокружении опухоли. Оказалось, что внутри клеток увеличено содержание вещества MCT11, поглощающего молочную кислоту. Эта кислота выбрасывается раковыми клетками при росте в микроокружение опухоли. Команда обнаружила, что без MCT11 Т-клетки поглощают меньше молочной кислоты, лучше функционируют и контролируют рост опухолей разных видов рака. В будущем препараты, нацеленные на MCT11, позволят уменьшить побочные эффекты иммунотерапии, восстановить работу Т-клеток и точечно бороться с раком. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

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Т-клетки играют важную роль в борьбе с раком. Они распознают опухоль и уничтожают ее. Некоторые Т-клетки после взаимодействия с раком становятся клетками памяти — они остаются в организме и при повторной встрече с опухолью быстро активизируются, чтобы снова ее уничтожить. Однако опухоль способна бороться с Т-клетками. В частности, она может постоянно стимулировать рецепторы клеток в своем микроокружении и вызывать истощение Т-клеток. При постоянном воздействии эти клетки становятся менее эффективными. Большинство методов иммунотерапии, включая препараты-ингибиторы контрольных точек, пытаются устранить это явление, блокируя коингибирующие рецепторы — молекулы, подавляющие иммунные реакции. Однако эти препараты все еще не справляются с опухолью и не могут до конца заблокировать рецепторы.

Американские ученые решили выяснить, как еще можно активизировать уставшие Т-клетки. Для этого они проанализировали семейство транспортных белков, доставляющих питательные вещества в клетки, и состав смертельно истощенных Т-клеток. Оказалось, что в истощенных клетках было увеличено содержание питательного вещества MCT11, поглощающего молочную кислоту. Эта кислота выбрасывается раковыми клетками при росте в микроокружение опухоли, и поэтому исследователи предположили, что Т-клетки поглощают ее и тем самым теряют иммунные функции.

Чтобы это проверить, команда удалила ген, кодирующий MCT11 у мышей, и заблокировала транспортный белок, переносящий вещество, моноклональным антителом. В обоих случаях Т-клетки поглощали меньше молочной кислоты, лучше функционировали и контролировали рост опухоли меланомы, колоректальной карциномы и рака головы и шеи.

Если коингибиторные рецепторы, приводящие к истощению Т-клеток, можно сравнить с тормозами автомобиля, то молочная кислота подобна некачественному бензину, загрязненному твердыми частицами, которые ухудшают работу машины. Не имея возможности заправиться плохим топливом, автомобиль получает доступ к более качественному бензину, повышающему его производительность — точно так же, как блокирование МСТ11 не позволяет Т-клеткам поглощать молочную кислоту, замедляющую их работу.

«Когда мы избавляемся от MCT11, экспрессия коингибиторных рецепторов на Т-клетках не меняется. Технически они все еще истощены, но ведут себя как функциональные Т-клетки, потому что мы перекрыли доступ к этому вредному метаболиту — молочной кислоте», — пояснил Грег Дельгоффе, старший автор исследования из Питтсбургского университета.

Также команда заметила, что нацеленный на MCT11 препарат способствует уничтожению опухолей у мышей, а еще эффективнее работает в сочетании с лекарствами, блокирующими коингибиторные рецепторы. По словам авторов, вещества, нацеленные на MCT11, могут иметь меньше побочных эффектов, чем традиционные методы иммунотерапии, и воздействовать не на все Т-клетки в организме, а только на те, что истощились в раковых опухолях.