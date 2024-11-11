Почему два стакана молока в день увеличивают риск инфаркта у женщин

Регулярное потребление молока может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорят результаты исследований, проведённые шведскими учеными.

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Исследователи наблюдали за здоровьем 100 тысяч добровольцев и обнаружили, что ежедневное потребление 300 мл молока повышает вероятность развития ишемической болезни сердца.

Риск наблюдается только у женщин. Ученые связывают его с изменениями в уровнях кардиометаболических белков FGF21 и ACE2 в плазме крови, сообщает BMC Medicine.

Ранее экономист Ольга Лебединская высказывалась о риске подорожания молока в России. До этого российские ученые обнаружили дешевый способ определения качества молока. Метод основан на измерении биоэлектрических потенциалов молочной железы коровы, что позволяет точно определять содержание соматических клеток.