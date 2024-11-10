Ученые ответили, какой витамин нужен беременным

Ученые из Университета Саутгемптона установили, что дети, чьи матери принимали витамин D во время беременности, отличаются прочностью костей в возрасте семи лет. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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В 2009 году ученые начали исследование MAVIDOS, в котором приняли участие более тысячи женщин. Во время беременности испытуемые были случайным образом распределены в две группы: одна группа ежедневно дополнительно принимала 1000 международных единиц витамина D в виде добавок, а другая — плацебо сходного внешнего вида. Беременные женщины, а также врачи и акушерки, наблюдавшие за ними, не знали, в какой группе они находятся.

Исследователи оценили состояние костей детей участниц в возрасте четырех лет. Результаты показали, что костная масса детей, рожденных после приема добавок с витамином D во время беременности, была выше, чем у детей, чьи матери употребляли плацебо.

На втором этапе ученые решили проверить, сохраняется ли положительное влияние на здоровье костей в более позднем детском возрасте. Команда отобрала для обследования 454 детей в возрасте от шести до семи лет. Все эти дети родились у матерей, участвовавших в исследовании MAVIDOS. Результаты подтвердили, что прием витамина D коррелировал с увеличением концентрации кальция в костях в долгосрочной перспективе.

Ученые объяснили, что витамин D регулирует количество кальция и фосфатов в организме. Эти минералы необходимы для здоровья костей, зубов и мышц. Прием витамина D матерями приводит к изменениям в активности генов, участвующих в метаболизме витамина D и правильном распределении составляющих костной ткани у потомства.