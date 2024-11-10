Врачи выяснили, что повышает риск деменции

Итальянские ученые выяснили, какие факторы повышают риск деменции, исследовав данные о здоровье около 130 тысяч людей. Среди них — низкий уровень образования в молодости.

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«Высшее образование уменьшает риск деменции на 5%», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные исследования.

У пожилых людей без образования вероятность умственных заболеваний, напротив, повышается. Ученые советуют проводить тренировки для мозга: читать, разгадывать кроссворды, заниматься хобби.

Также среди факторов риска находится малоподвижный образ жизни, высокое давление, социальная изоляция — особенно после 65 лет. Специалисты рекомендуют заниматься физической активностью, больше общаться с людьми, а также следить за своим здоровьем и избегать стресса, чтобы не повышать давление.

Ранее гастроэнтеролог Байкова назвала продукты, которые способны замедлить старение мозга. В их числе — клубника, черника, брокколи, апельсины, грейпфруты, орехи.