Ученые заявили, что микробы научились адаптироваться к чистящим средствам

Команда под руководством ведущего автора Синьчжао Тонга проанализировала ДНК микроорганизмов и выявила 363 ранее неизвестных штамма. Данные микроорганизмы встречаются не только на поверхностях, но и на коже человека.

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Микробы становятся всё более изобретательными. Уже приспособившись к антибиотикам, они научились противостоять дезинфицирующим средствам, которые теперь для них служат источником питания. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Китайские ученые провели исследование в Гонконге, взяв пробы с поверхностей в общественном транспорте, жилых зданиях и офисах. Исследователи из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль обнаружили, что микробы адаптировались к условиям окружающей среды и теперь используют чистящие средства как источник пищи.

Ранее в детсаду Варшавы нашли бактерию, вызывающую болезнь легионеров. До этого вирусолог Алексей Аграновский заявлял о том, что кратковременные вспышки вируса Коксаки возможны.