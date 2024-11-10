Ученые заявили, что микробы научились адаптироваться к чистящим средствам

Ученые из Китая заявили, что микробы научились адаптироваться к чистящим средствам
Команда под руководством ведущего автора Синьчжао Тонга проанализировала ДНК микроорганизмов и выявила 363 ранее неизвестных штамма. Данные микроорганизмы встречаются не только на поверхностях, но и на коже человека.
Микробы становятся всё более изобретательными. Уже приспособившись к антибиотикам, они научились противостоять дезинфицирующим средствам, которые теперь для них служат источником питания. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Китайские ученые провели исследование в Гонконге, взяв пробы с поверхностей в общественном транспорте, жилых зданиях и офисах. Исследователи из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль обнаружили, что микробы адаптировались к условиям окружающей среды и теперь используют чистящие средства как источник пищи.
Ранее в детсаду Варшавы нашли бактерию, вызывающую болезнь легионеров. До этого вирусолог Алексей Аграновский заявлял о том, что кратковременные вспышки вируса Коксаки возможны.