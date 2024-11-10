Александр Гинцбург рассказал о разработке вакцины от ВИЧ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на первой министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка» рассказал, что учреждением разрабатывается вакцина против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Препарат будет изготавливаться на основе технологии искусственных антигенов.

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Заявленная технология позволяет получать искусственные антигены, вакцинация которыми в организме вакцинированного человека индуцирует антитела широкой специфичности. Эта технология позволяет бороться с такими заболеваниями, которые меняются с высокой скоростью: грипп, COVID-19, ВИЧ.

«Следующий наш этап состоит в том, чтобы целенаправленно заняться созданием и использованием этой технологии для создания вакцинного препарата к вирусу иммунодефицита человека. Эта работа находится в интенсивной прогрессии, которая очень активно поддерживается министерством здравоохранения. Надеюсь, что в течение двух-трёх ближайших лет мы можем порадовать как нашу страну, так и мир тем, что данная технология даст конкретные практические результаты», — заявил Гинцбург.

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