Ученые нашли способ предсказать успех лечения заболеваний кишечника

Учёные из Берлина обнаружили биомаркер, который поможет предсказать успех лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), таких как болезнь Крона и язвенный колит. Это позволит применять эффективные методы терапии без необходимости длительного пробного лечения, что сделает процесс более точным и быстрым.

Исследования показали, что одно из наиболее эффективных средств лечения — терапия блокаторами интегринов, таких как ведолизумаб, помогает около 70% пациентов. Однако для остальной трети она не приносит никакого эффекта. Ранее определить, кто из пациентов будет реагировать на лечение, можно было только методом проб и ошибок. Это занимало много времени и часто вызывало у пациентов разочарование.

В ходе нового исследования, проведенного командой специалистов, использовались передовые методы анализа, включая машинное обучение. Ученые изучили образцы крови у 47 пациентов до и после лечения и смогли выявить молекулы и иммунные клетки, которые предсказывают ответ организма на лечение.

Одним из ключевых открытий стал белок Ki67, уровень которого повышается, когда Т-клетки делятся. Пациенты с высокими уровнями этого белка в крови не реагировали на лечение ведолизумабом, поскольку их клетки не имели связывающих сайтов для лекарства и продолжали вызывать воспаление в кишечнике.

Теперь ученые планируют провести масштабные исследования для проверки своих выводов и сделать этот биомаркер доступным для повседневной практики, что значительно упростит и ускорит процесс выбора эффективного лечения для пациентов с ВЗК.