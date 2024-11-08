Ученые научились с помощью радара слушать сердцебиение

Ученые из Университета Глазго разработали систему, которая использует радар для точного мониторинга сердцебиения, аналогично тому, как это делает стетоскоп. Этот метод может стать основой для нового поколения бесконтактных медицинских устройств, которые позволят следить за состоянием пациента без необходимости в носимых датчиках.

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В своём исследовании, опубликованном в журнале IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, команда ученых продемонстрировала, как они использовали радарную систему с частотой 24 ГГц для измерения сердечных звуков у добровольцев, лежащих в одежде. Отраженные электромагнитные волны позволили точно измерить не только движение грудной клетки, но и звуки, возникающие при открытии и закрытии клапанов сердца, что соответствует методу, используемому врачами при аускультации.

С помощью сложных фильтров ученые избавились от помех и получили четкий сигнал, позволяющий точно вычислить частоту сердечных сокращений. В ходе эксперимента, где данные с радара сравнивались с показаниями электрокардиограммы (ЭКГ), система показала точность измерений на уровне 99%, с отклонением менее одного удара в минуту.

Этот метод существенно превосходит традиционное измерение пульса с помощью движения грудной клетки, которое может ошибаться на 8−50 ударов в минуту, в зависимости от состояния пациента.

Применение этой технологии может не только улучшить мониторинг сердечных показателей, но и обеспечить круглосуточное наблюдение за состоянием пациента без использования инвазивных датчиков, что особенно важно в условиях инфекционных заболеваний.