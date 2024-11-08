Любители сауны счастливее и лучше спят

Согласно новому исследованию, проведенному Уппсальским университетом (Швеция), люди, посещающие сауны, ощущают себя более счастливыми, энергичными и у них лучше сон. Это первое в своем роде исследование, изучающее привычки использования сауны. Работа опубликована в International Journal of Circumpolar Health. В основу легли ответы на анкеты взрослых жителей Норрботтена и Вестерботтена.

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«Любители саун оценивают свое психическое и физическое здоровье выше, чем те, кто сауны не посещает», — объясняет Ханс Хегглунд, один из авторов исследования.

Из 971 человека в возрасте 25–74 лет 66% сообщили, что посещают сауну как минимум раз в месяц. Эта группа была затем сравнена с теми, кто сауны не посещает.

«Группа любителей саун была немного моложе, в ней было немного больше мужчин, больше работающих, больше физически активных и менее склонных к курению. В то же время, в этой группе было больше людей, употребляющих алкоголь. Самым оптимальным кажется посещение сауны 1-4 раза в месяц: люди, придерживающиеся такого графика, признали себя самыми счастливыми. Более частое посещение, например 2–7 раз в неделю, не улучшает психическое или физическое здоровье или уровень энергии», — отмечает ученый.

Впрочем, пока не понятно, насколько в наблюдаемых эффектах «виноваты» именно сауны или совокупность всех остальных причин. Ученые намерены продолжать исследование.