Ученые показали, как психология влияет на здоровье подростков

Самоэффективность – понятие, которое ввел в психологию Альберт Бандура в рамках своей социально-когнитивной теории научения. Новое исследование показало, как самоэффективность, то есть вера человека в свою способность успешно выполнять задачи, влияет на когнитивные процессы, поведение и эмоции.

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Уверенность в достижении целей приводит к изменениям поведения, которые улучшают гликемический контроль диабета I типа у подростков.

Исследование, проведенное учеными из Университета Кордовы, показало, как самоэффективность может определять поведение, и как это поведение может привести к значительному улучшению здоровья. Поэтому команда уже приступила к работе над серией психообразовательных вмешательств, с помощью которых можно повышать самоэффективность. Психосоциальную модель ученые предполагают интегрировать в уход за пациентами для улучшения качества их жизни, – рассказывает MedicalXpress.

Результаты междисциплинарного исследования, в котором приняли участия отделения педиатрии, эндокринологии и питания в университетской больнице, опубликованы в Международном журнале психологии. В нем приняли участие более 200 детей и подростков. В течение двух лет проводился гликемический контроль с использованием глюкометров – устройств, позволяющих постоянно отслеживать, находятся ли уровни глюкозы в пределах нормальных значений.

Пациентов обследовали в несколько этапов. Оценивались различные переменные для измерения самоэффективности, аффективного баланса, воспринимаемой социальной поддержки, самооценки и качества жизни.

После корреляции биомедицинских маркеров с психологическими переменными была выявлена закономерность – люди с более высокими показателями самоэффективности продемонстрировали лучший гликемический контроль. Это связь была более прямая среди подростков.