Врачи научились делать коррекцию зрения с помощью виртуального глаза

Британские офтальмологи начали проводить операции на глазах, восстанавливающие идеальное зрение. Они объединили лазерную коррекцию с виртуальной системой, помогающей определить персональную схему лечения.

© Мир24

Технология, на разработку которой ушло почти 20 лет, создает 3D-цифровой клон глаза пациента, по которому врачи составляют план работы. Это более точный метод по сравнению с нынешними стандартными решениями для лазерной коррекции. Цифровой клон глаза дублирует на экране то, как видит пациент. Хирурги могут неоднократно проводить виртуальную операцию, чтобы добиться наилучшего результата, и только тогда применять схему на реальном человеке.

В Великобритании такая операция стоит 6500 фунтов стерлингов за оба глаза (более 800 тысяч рублей). Испытания показали, что она успешна в 100%. В ряде случаев пациенты получают «суперзрение», при котором они видят предметы на более дальнем расстоянии, а 8% стали обладателями идеального зрения, которое наблюдается лишь у 1% населения. Также есть основания считать, что такая коррекция может улучшить ночное зрение, что нетипично для лазерной хирургии глаз, пишет Daily Mail.

Ранее российские ученые обучили искусственный интеллект определять катаракту, глаукому, миопию и возрастную макулодистрофию с точностью до 95%. Московские врачи провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом и вернули зрение ребенку восьми лет.