Ученые выяснили, что помогает снизить вес

В Университете Бонда в Робине (Австралия) выяснили, что все стратегии в отношении времени приема пищи (сокращение сеансов приема пищи, их частоты либо потребление калорий в начале дня) помогают снизить вес, но при этом различаются по эффективности, сообщает Android-Robot.

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Известно, что превышение веса уже стало мировой проблемой: его диагностируют у каждого восьмого человека. Помимо ухудшения качества жизни, ожирение повышении риска диабета II типа, сердечных и онкозаболеваний. Как правило, для похудания используют низкокалорийное питание и диеты. При этом стратегии времени приема пищи, согласованные с циркадными ритмами и улучшающие метаболизм, могут усилить эффект диет или даже стать их альтернативой.

С целью доказать это австралийские ученые провели метаанализ результатов 29 клинических исследований влияния графика приема пищи на вес с участием 2485 взрослых людей (69 % — женщины) и средним индексом массы тела (ИМТ) 33 (ожирение I степени). Период наблюдения составил 12 недель.

При этом в 17 исследованиях ограничивали время приема пищи (TRE), в восьми — частоту, в четырех большинство калорий приходилось на первую половину дня. Соответственно, TRE привело к снижению веса в среднем на 1,37 кг, сокращение числа приемов пищи — на 1,85 кг, калорийные завтраки — на 1,75 кг.

Тем не менее то, что в 76 % исследованиях полагались на самоотчеты участников, вызывает сомнения в достоверности результатов. Видимо, потребуется дальнейшее изучение стратегий времени приема пищи с более крупной выборкой и длительными периодами наблюдения.

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