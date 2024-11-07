В какое время лучше тренироваться для профилактики рака

Ученые из Регенсбургского университета в Германии установили, что для снижения риска развития рака желательно тренироваться примерно в восемь часов утра или шесть вечера. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В масштабном исследовании приняли участие более 86 тысяч человек в возрасте от 42 до 79 лет. Каждый из них носил на запястье акселерометр, который фиксировал их физическую активность на протяжении дня. В течение пяти лет ученые отслеживали активность участников и за это время зарегистрировали 529 случаев колоректального рака.

Анализ собранных данных позволил выделить четыре основные модели активности: равномерная активность в течение дня, активность преимущественно вечером, активность утром и вечером, а также активность в полдень и ночью. Оказалось, что у участников, наиболее активных около восьми утра и шести вечера, риск развития рака кишечника был на 11% ниже, чем у остальных.

Руководитель исследования, профессор Михаэль Лейцманн из Университета Регенсбурга, подчеркнул важность регулярных физических нагрузок, грамотно распределенных в течение дня, и отметил, что утренние и вечерние тренировки могут играть ключевую роль в защите здоровья.