Хирург назвал передовые методы лечения заболеваний позвоночника

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника имеют большую распространенность. Внушительное число пациентов с патологиями этого ряда нуждаются в хирургическом лечении. Задача современной хирургии – решить проблему максимально качественно и щадяще: с меньшей травматичностью, с меньшей продолжительностью операции и меньшим сроком восстановления.

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О том, какие методы сегодня используются для лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, рассказал Алексей Пелеганчук, старший научный сотрудник, заведующий отделением нейрохирургии №2 новосибирского НИИТО.

Специалист отметил высокую актуальность вопроса. Только за прошлый год в стенах учреждения по этому профилю была оказана помощь 1237 пациентам. Распространенность дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника в общем числе ортопедических патологий по данным разных исследований доходит до 51%. От них страдает до 80% трудоспособного населения.

Во всей структуре хирургии позвоночника дегенеративно-дистрофические заболевания занимают от 59% до 71% – именно эти патологии чаще остальных становятся причиной хирургического вмешательства. Немаловажно и то, что грыжи диска, например, чаще встречаются у лиц трудоспособного возраста, что подчеркивает социально-экономическое значение вопроса лечения таких пациентов.

Одна из часто применяемых технологий – внутридисковые пункционные методики, которые позволяют без разреза выполнять манипуляции и получать результат в виде купирования болевого синдрома. Речь идет о холодноплазменной нуклеопластике и дерецепции (денервации) диска. Эти методики не новые, им уже более 30 лет, но они остаются актуальными.

Еще один блок технологий – декомпрессия (технология хирургии, которая заключается в устранении сдавления спинного мозга или нервных корешков – ред.). Это операция, в которой сегодня есть возможность использовать микрохирургический инструментарий, видеоассистента, эндоскопические системы, микроскоп. Благодаря этому можно абсолютно безопасно выполнять манипуляции на любом из уровней позвоночника, будь то шейный, грудной, поясничный отделы.

Следующий блок технологий касается хирургии при нестабильности позвоночно-двигательного сегмента – при смещениях позвонков, связанных с дегенеративными процессами. Таким пациентам требуется установка металлоконструкций для устранения нестабильности.

«Разработано большое количество технологий, в том числе и минимально инвазивных, которые представляют доступы парасагиттальные, из маленьких разрезов. Но цель этой хирургии – не сделать маленькую операцию, а сделать тот же объем хирургии, сопоставимый с традиционной открытой хирургией, но нанести меньшую ятрогенную травму пациенту. Так, например, есть технология декомпрессии Over the Top», – рассказал хирург.

Относительно молодая технология для России – прямой боковой межтеловой спондилодез (DLIF). В клинике ее используют уже не первый год. Преимущество методики – возможность минимально инвазивным методом выполнять декомпрессию через боковой доступ к межпозвонковым дискам и боковой поверхности тел позвонков – не вмешиваясь в позвоночный канал, что сокращает число осложнений.

Сотрудники клиники провели исследование, которое включало 12-летнее наблюдение пациентов двух групп – после открытой и малоинвазивной хирургии. Существенные улучшения были в группе минимальных инвазивных вмешательств: помимо уменьшения болевого синдрома, важным фактором была жировая дегенерация паравертебральной мышцы, которая в малоинвазивной группе была значительно меньше.