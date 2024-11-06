Исследователи обнаружили инфекции в микроволновках

Ученые решили проверить распространенный слух о том, что в микроволновках гибнут все бактерии, в том числе опасные, но исследования показали другую картину. В проверяемых печах обнаружили более 700 разных бактерий, в том числе и тех, которые вызывают инфекционные заболевания, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

© Deita.ru

Раньше считалось, что микроволновые печи, разогревая воду в клетках, поднимает температуры до несовместимых с жизнью, практически дезинфицируя таким образом то, что разогревают. Тем не менее, при проверке специалисты выяснили, что в СВЧ-печах находится около 750 разных видов бактерий.

Уточняется, что большинство из них не несут большой опасности для организма, но некоторые могут вызывать расстройство желудка, вызвать инфекционные заболевания. Микроволновая печь, действительно, может убивать бактерии, но далеко не все, потому что продукты нагреваются неравномерно и внутри микроорганизмы остаются. Рекомендуется периодически тщательно мыть микроволновку, используя дезинфицирующие средства.