Кесарево сечение: почему оно опасно и как ученые пытаются его улучшить

Рождённые путём кесарева сечения имеют меньше преимуществ по сравнению с детьми, пережившими естественные роды — при оперативном вмешательстве младенцы получают меньше полезных бактерий. Этот недостаток повышает риски различных аутоиммунных патологий — среди них аллергии, астма, псориаз, ревматоидный артрит, васкулит, диабет I типа, ожирение, воспалительные заболевания кишечника. Учёные попробовали добавить некоторое количество флоры кишечника матерей новорождённым — и получили хорошие результаты. Иммунолог Дарья Карташёва раскрыла подробности исследований.

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Почему естественные роды так важны

Около 70% положенной микрофлоры ребёнок получает от своей матери внутриутробно. Ещё 20% он приобретает в процессе родов, проходя через влагалище. И всего лишь 10% приходится на послеродовой период.

«Становление иммунной системы и ее взаимодействие с микробиотой начинается именно с первого вздоха младенца, и первый год крайне критичен в этом отношении, это закладка на жизнь, фундамент, скажем так. А если совсем точно: первые 3–4 месяца жизни. Это как раз время активного ГВ, постоянного обмена с флорой мамы, телесного контакта и минимум контакта с диким микробиомом окружающей среды. Очень важна в этом отношении «правильная микробиота». Она у новорождённого собирается в кишке, когда он проходит по родовым путям. Там смесь вагинальной микробиоты и кишечной. Именно мать передает этот набор младенцу», —

Кишечник младенца «настроен» на обучение иммунной системы «базовым настройкам». В случае кесарева ребёнок не получает нужного количества материнской микробиоты. Если кишечник младенца заселяется больничными штаммами и бактериями с рук и кожи медперсонала, это не очень хорошо — правильная настройка иммунитета таким образом откладывается до приезда матери и ребёнка домой.

Для того, чтобы помочь иммунной системе ребёнка, доктора иногда практикуют вагинальное обсеменение — обмазывают ребёнка секретом из половых путей матери. Но выяснилось, что одна вагинальная микрофлора работает плохо. Её пробовали даже вводить через рот, и тоже внушительных результатов не добились.

Как фекалии помогли нейтрализовать вред кесарева сечения

Как пишет Карташёва, учёные решили поэкспериментировать с микродозами каловых масс матерей. Взяли 7 детей, рождённых путём кесарева сечения, и подмешали им в молоко микродозы кишечного микробиома матери (попросту говоря, частички каловых масс). Затем спустя время исследовали кал младенцев. И получили воодушевляющие результаты: уже со второго дня микробиота испытуемых была практически идентична образцам, взятым у детей, рождённых естественным путём. Всё это учёные назвали «лечением путём трансплантации фекальной микробиоты перорально».

Детей наблюдали 3 месяца, побочных эффектов не было. При этом образцы кала матерей исследовали до эксперимента на предмет обнаружения опасных патогенов. Всё это происходило в 2020 году.

В 2024 году специалисты опубликовали результаты более крупного и качественного клинического исследования: участвовали 15 детей, которые получили по 3,5 мг кишечного микробиома матери, и 16 детей, получивших плацебо.

Результаты оказались такими же, как у пилотного испытания: микробиота кишечника детей, получивших кал матери, отличалась от той, что была в группе плацебо. Эффект длился до 6 месяцев: далее пошёл прикорм, который сам по себе продолжает процесс формирования иммунитета.

Детей планируют наблюдать до 2 лет, но пока никаких побочных эффектов не отметили. Кал матерей точно так же заранее тестировали.

«Безусловно, речь не идёт о том, чтобы дома матери самой это проделывать. Ни в коем случае. Это может быть опасно для жизни младенца. В клинических исследованиях всё сто раз тестируют. И на данный момент это гипотеза, которую проверяют и которая дает основания относиться к ней серьёзно», —

Фекальной трансплантацией также лечат некоторые тяжёлые инфекции, не поддающиеся антибиотикотерапии. Теперь же её хотят потенциально использовать в качестве метода компенсации кесарева сечения.

Российские медики, случается, тоже добиваются крутых результатов: например, в Кемерове прооперировали младенца, который родился с закрытым кишечником. Теперь малыш может питаться и развиваться нормально.

Кишечник стоит беречь и во взрослом возрасте: один американец так сильно чихнул и кашлянул после операции, что у него выпала часть органа.