Российский препарат для лечения сердца получил орфанный статус

Первый отечественный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний "Р-Фарм" получил статус орфанного, сообщил Минпромторг РФ.

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ИРП - это редкое аутовоспалительное заболевание оболочки сердца.

«Лекарственный препарат с торговым наименованием "Арцерикс" (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира», — говорится в сообщении министерства.

Производство лекарственного препарата осуществляется компанией "Р-Фарм" на территории РФ по полному циклу, а его разработка велась при поддержке Минпромторга РФ.