Мишустин призвал сделать российское ПО в медицине удобным

Использование российского программного обеспечения в медицине должно быть удобным, различные системы должны оставаться совместимыми друг с другом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Подходы, связанные с использованием как аппаратного, так и программного обеспечения российского производства, они сложны. Мы ведем серьезную большую программу цифровой трансформации медицинских учреждений. Здесь очень важно не навредить. Системы должны быть совместимыми между собой. Первичные данные, которые сюда входят, должны быть удобными для использования другими медицинскими учреждениями», — отметил он в ходе посещения центра хирургии имени Вишневского в Москве.

Кроме того, как подчеркнул Мишустин, первичные данные, которые входят в систему центра имени Вишневского, помимо совместимости с программами федерального уровня, должны быть совместимыми и "с Москвой".

«Мы поддерживаем [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина, он много для этого делает», — добавил Мишустин, отметив роль мэра в работе по гармонизации различных цифровых систем, которые используются в медицине.

Акцент на отечественные разработки в медицине касался не только программного обеспечения. Посещая палату центра хирургии, Мишустин отметил важность того, чтобы все медицинское оборудование производилось в России.

«Элементарная кнопка для вызова, все должно быть произведено в России. Максимизировать возможности в локализации производства всех элементов, в том числе и ухода, и постоперационного обслуживания пациентов, это наша стратегия», — добавил Мишустин.

Отдельно премьеру представили отечественную установку для экстренной дезинфекции воздуха. Председатель правительства призвал оснастить аналогичными устройствами все больницы, напомнив, что вторичные больничные инфекции остаются причиной смертности в российских медучреждениях.