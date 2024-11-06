Разработан более точный метод диагностики рака щитовидной железы

Исследователи в Китае достигли значительного прогресса в определении точной локализации медуллярной карциномы щитовидной железы – редкого вида рака, который сложно диагностировать на стадии метастазирования. Ученые разработали новый метод визуализации опухолей с применением ковалентного таргетного радиолиганда, что позволяет точно выявлять метастатические поражения. Об этом сообщает CGTN, партнер сети TV BRICS.

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Методику разработала команда специалистов под руководством директора отделения хирургии головы и шеи Института онкологии Китайской академии медицинских наук Лю Шаояня и ученого из Пекинского университета Лю Чжибо. Уточняется, что результаты исследования были опубликованы в середине октября в одном из научных журналов.

Лю Шаоян подчеркнул, что точная визуализация необходима для успешного лечения медуллярного рака щитовидной железы, поскольку позволяет хирургам определить масштаб необходимого вмешательства.

Отмечается, что новый метод позволяет целенаправленно воздействовать на раковые клетки. Благодаря этому изображение получается более контрастным, а врачи могут четче определить границы опухоли и выбрать более эффективную тактику лечения.

По словам руководителя исследовательской группы, такой подход в дальнейшем может применяться к диагностике других видов рака.