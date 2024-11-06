Найдена связь между алкоголизмом и болезнью Альцгеймера

Ученые из американского исследовательского центра Scripps Research установили, что алкоголизм и болезнь Альцгеймера связаны с аналогичными изменениями паттернов активности генов в мозге. Результаты исследования опубликованы в eNeuro.

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Исследователи сравнили изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера и алкоголизмом, с помощью одноклеточной транскриптомики. Это метод, позволяющий анализировать экспрессию (активность) генов на уровне отдельных клеток. Исследование основывалось на предыдущих данных, показывающих, что чрезмерное употребление алкоголя ускоряет развитие болезни Альцгеймера у мышей, генетически предрасположенных к этому заболеванию.

Команда секвенировала РНК сотен тысяч клеток мозга 75 пациентов на разных стадиях болезни Альцгеймера и десяти человек с нормальными когнитивными способностями. Эти данные они сопоставили с результатами анализа мозга людей с алкогольной зависимостью. Ученые обнаружили, что и болезнь Альцгеймера, и алкоголизм вызывают схожие изменения в мозге: повышенную активность воспалительных генов, нарушения в клеточной передаче сигналов и патологические трансформации в клетках кровеносных сосудов.

Так как выборка людей с алкогольной зависимостью была небольшой, ученые планируют расширить исследования с помощью крупных баз данных. Они надеются, что это поможет глубже понять молекулярные и клеточные механизмы, влияющие на развитие болезни Альцгеймера и взаимодействие с расстройствами, связанными с алкоголизмом.