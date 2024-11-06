Эксперт рассказал о влиянии генов на стрессоустойчивость

Ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина в День осведомлённости о стрессе, 6 ноября, рассказала, что на стрессоустойчивость во многом влияет наследственность.

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Учёные давно пытаются понять природу стрессоустойчивости, заметила она в беседе с газетой «Известия».

Считается, что на это воздействуют многие факторы — окружение человека, образа жизни, опыт, моральные установки, черты характера, а также гены. Некоторые из них (ANKK1, COMT и DRD2) принимают участие в метаболизме дофамина, который синтезируется при стрессе, и облегчают реакцию на него.

«У некоторых людей встречаются варианты этих генов, при которых выработка дофамина и чувствительность организма к нему снижаются», — отметила Корчагина.

Другие варианты генов, напротив, способствуют метаболизму этого нейромедиатора и делают человека устойчивее к стрессу, добавила эксперт.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.