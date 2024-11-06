Российские хирурги нашли новый способ лечения «влагалищной грыжи»

В Клинике урологии Сеченовского Университета применяют уникальную методику для помощи пациенткам с энтероцеле – полным выпадением стенок влагалища после удаления матки вместе с ее шейкой. Обычно в таких случаях влагалище через брюшину подшивают к крестцу. Хирурги разработали альтернативную методику с меньшими рисками для пациенток и доступом через влагалище.Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

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Энтероцеле – одна из разновидностей урогенитального пролапса, который характеризуется полным выпадением стенок влагалища. Но в отличие от классического урогенитального пролапса, когда содержимым «грыжи» в подавляющем большинстве случаев являются матка и мочевой пузырь, при энтероцеле помимо мочевого пузыря основным содержимым грыжи становится тонкий кишечник.

«Почему именно тонкий кишечник? Дело в том, что у этих пациенток в 99% случаев в связи с опущением была удалена матка, и у большинства вместе с шейкой. Удаление матки, которое сопровождается пересечением связок, фасций и сосудов влагалища, не только ослабляет тазовое дно женщины, но и освобождает место для кишечника. В результате в ближайшие годы после гистерэктомии — удаления матки — продолжается опущение стенок влагалища вместе с мочевым пузырем и петлями кишечника. Именно так формируется энтероцеле или постгистерэктомический пролапс», – рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета Михаил Еникеев.

В большинстве случаев операцию по поводу энтероцеле проводят через брюшную полость. Хирурги берут купол влагалища, «втягивают» его обратно и подшивают к крестцу как к мощному и неподвижному костно-связочному ориентиру. Но эта операция сложная, долгая и совсем эффективная. Новая методика предполагает замещение ослабленных связок и фасций полипропиленовой лентой через влагалище.