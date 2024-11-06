Мишустин призвал учесть лучшие технологии здравоохранения в нацпроекте

Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.
Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов.
- «"Биоток" - это наша компания?» — уточнил Мишустин и, получив подтверждение, поинтересовался, насколько дешевле отечественные расходные материалы для проведения манипуляций с помощью "Астрокарда".
- «Процентов на 30-40…», — начал гендиректор центра Вишневского Амиран Ревишвили.
- «Больше», — возразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- «Это замена всей американской техники, — обратил внимание премьер. — Давайте слушать внимательно [предложения о разработках, которые выдвигают российские] компании-производители».
- «Лучшие врачи мира - я не стесняюсь - говорят о том, что это лучшее, — подчеркнул Мишустин. — Надо тогда масштабировать и всячески поддерживать эту ситуацию в нацпроекте».