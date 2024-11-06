Мишустин призвал учесть лучшие технологии здравоохранения в нацпроекте

Лучшие отечественные технологии здравоохранения должны быть масштабированы на всю страну и учтены в профильном нацпроекте. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин главе Минздрава Михаилу Мурашко, посещая гибридную операционную в Центре высоких медтехнологий при Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.

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Внимание главы правительства привлекли инновационные приборы "Астрокард" компании "Биоток", позволяющие на месте проводить диагностику сосудов.