Переломы: необычные способы лечения

Обычно для лечения переломов используют просто фиксатор в виде гипса, а дальше организм человека должен справиться сам. Но есть ли средства, способные ускорить процесс заживления? И можно ли будет обойтись без гипса, ведь носить его крайне дискомфортно?

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Перелом костей — один из самых распространённых видов травм. Только в России на 2023 год подобных случаев было свыше 1,5 млн: спорт, аварии на производстве, даже неловкое движение во время утреннего кофе может привести к травмам. Как сейчас лечат переломы?

В больницах и клиниках сначала делают рентген, чтобы понять, где именно сломана кость, насколько серьезна травма и есть ли смещение.

Перелом может быть: - Закрытым или открытым - Без смещения или со смещением - Простой или сложный (с повреждением мышц, нервов, сосудов)

Затем специалист даёт обезболивающее пациенту и начинает вправлять перелом, а после этого травму закрепляют гипсом или же при помощи аппарата Илизарова и ортеза.

Когда кость раздроблена, и простое вправление помочь не может, прибегают к операции. Обломки «склеивают» при помощи пластинок и уже после операции фиксируют, ещё могут применять стальные спицы.

Скорость выздоровления зависит от различных факторов: возраста человека, характера перелома, степени минерализации кости и наличия заболеваний.

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Но при обычном методе лечения есть свои нюансы, помимо того, что под гипсом чешется и жить с ним неудобно.

Из-за того, что травму фиксируют на продолжительный срок, такая обездвиженность может привести к осложнениям, например, к контрактуре. Контрактура — это резкое ограничение подвижности суставов.

Из-за этого заболевания появляется ещё одна проблема: нужно чтобы сустав находился в покое, но для восстановления требуется подвижность. Выходит очевидное противоречие — двигаться нельзя, но нужно. Чтобы его разрешить, учёные разрабатывают новые методы лечения переломов, и даже разработали супергель.

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Переломные разработки

Учёные из Японии решили лечить переломы при помощи плазменного облучения.

Свою разработку японцы испытывали на лабораторных крысах с переломами лап двух типов. Травму подвергали облучению плазмой под давлением в одну атмосферу. Благодаря этому в течение нескольких секунд увеличивается активность белка, который отвечает за срастание кости. В перспективе эта разработка может ускорить восстановление человека после травмы в несколько раз.

В России же решили не прибегать ни к каким облучениям, а создать чудо-гель.

Учёные ВолгГМУ разработали гель, который способен восстановить кость человека даже после крупных пулевых повреждения, им заполняют пространства в кости. Например, при операции на челюсти, с его помощью исправляют дефекты костной и хрящевой структуры ткани (под воздействием препарата ткани регенерируют быстрее).

Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами.

Основных отличия от предшественников два: во-первых, препарат активизирует процессы заживления, во-вторых, это гель, а не порошок. Пока средство испытали только на животных, но результаты впечатляют: травмы полностью вылечились, толщина кости вернулась в первоначальное состояние, а также образовались новые кровеносные сосуды.

Если этот чудо-гель выведут на рынок, то восстановление после тяжелейших травм будет происходить гораздо быстрее, а операции станут ощутимо легче.

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В Америке провели исследование на счёт пептида PEPITEM, который в больших концентрациях способен восстанавливать костную массу и увеличить минеральную плотность.

Этот пептид может положительно влиять на восстановление костей, даже если пациент в возрасте или страдает от воспалительных заболеваний. Исследование проводили на старых мышах: после введения им PEPITEM было предотвращено разрушение костной ткани при остеопорозе и артрите.

Позже эксперимент провели на пожилых добровольцах, которые перенесли операцию на суставах. Как оказалось, стволовые клетки созревали быстрее, минеральный состав костей улучшился, а их прочность увеличилась.

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А ещё в России запатентовали новый ортез, который ускоряет восстановление после травм ног или же после операции.

Протез MioOrto — устройство, которое разработали на базе обычного ортеза, способен считывать мышечные сигналы мышц пациента и даёт специалистам точные данные об их состоянии. MioOrto предназначен для реабилитации пациента: аппарат программируют специально под больного и учитывают все его особенности.

Устройство можно использовать для восстановления после травм, операций или инсультов, а также для улучшения функциональности мышц у пациентов с нейромышечными заболеваниями. Благодаря телемедицинским технологиям специалисты могут наблюдать за прогрессом пациента удаленно и вносить необходимые корректировки в реабилитационные программы. Создание инновационных продуктов в области телемедицины — одно из приоритетных направлений работы СамГМУ. Эти технологии набирают все большую актуальность, позволяя повысить доступность качественной медицинской помощи для пациентов даже из самых удаленных уголков страны. РАН

Благодаря этому «умному» ортезу специалисты смогут ставить людей на ноги гораздо быстрее даже после переломов: ведь после долгой фиксации ноги мышцы и суставы находятся не в лучшем состоянии. Патент ожидается к концу 2024 года, и, возможно, в 2025 эта разработка уже появится в поликлиниках и позволит россиянам жить чуточку проще.

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Говорить об этом можно ещё долго

Хоть нам и кажется, что наш организм выдержит всё, но любое падение, невыявленное заболевание или даже простой удар мизинцем об тумбочку, могут привести к неприятным последствиям. Важно беречь себя, не забывать о том, что мы не молодеем и своевременно обращаться к врачам.

Но даже если перелома избежать не удалось, то не всё потеряно — новые разработки призваны облегчить человеку процесс восстановления после различных травм. Это ли не здорово?