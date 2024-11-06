Из каких стран летучие мыши могут занести новые инфекции в Россию

Риски заноса летучими мышами в Россию новых инфекций из других стран возрастают, передача вирусов при этом наиболее вероятна между западной частью России и европейскими странами, заявили ученые Томского и Дагестанского государственных университетов.

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Российские ученые выяснили, из каких стран выше риск заноса таких инфекций. Как считает ученый Биологического института ТГУ и ДГУ Александр Жигалин, разработано несколько оценочных моделей, направленных на выявление территорий, где с разной вероятностью могут появиться вирусы, способные преодолевать межвидовой барьер и перейти от рукокрылых к человеку, при этом наиболее вероятен занос патогенов и обмен ими у летучих мышей европейской части России и европейских стран, передает РИА «Новости».

Обусловлено это, в первую очередь, тем, объяснил он, что на этих территориях фауна рукокрылых наиболее схожа, к тому же многие летучие мыши из европейской части России на зимовку летают в страны Европы, где они могут контактировать со своими «соседями».

Ученые объяснили, что вероятность заноса опасных для человека патогенов возрастает из-за изменения ареала обитания рукокрылых. В России на данный момент от рукокрылых получена генетическая информация 47 патогенов – возбудителей различных инфекций. Большая часть из них принадлежит семейству коронавирусов. Наибольшее разнообразие коронавирусов рукокрылых получено на Северном Кавказе у подковоносов.

Ранее инфекционист рассказал, что заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы.