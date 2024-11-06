Жирные кислоты омега-3 и омега-6 помогли защититься от рака

Учёные обнаружили, что жирные кислоты омега-3 и омега-6 могут предотвратить различные виды онкологии. Это стало известно благодаря анализу данных более чем 250 000 человек.

© Ferra.ru

Новое исследование показало, что более высокие уровни омега-3 и омега-6 жирных кислот были связаны с более низким риском развития рака. Опубликованы результаты этой работы в International Journal of Cancer.

Люди, которые имели высокий уровень омега-3, отличались более низкими показателями заболеваемости раком толстой кишки, желудка и лёгких, более низкие показатели заболеваемости другими видами рака, связанными с пищеварительным трактом.

© Unlock Food

Высокий уровень омега-6 привёл к снижению заболеваемости 14 видами рака. В том числе раком мозга, злокачественной меланомой, раком мочевого пузыря и др.

При этом специалисты обнаружили, что высокий уровень омега-3 может быть связан с чуть более высоким риском возникновения рака простаты. Более выраженный эффект от высоких показателей омега-6 наблюдался у молодых участников, особенно женского пола.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.