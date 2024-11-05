Черепно-мозговую травму предложили признать хроническим состоянием

Ученые ряда ведущих медицинских университетов США предложили признать черепно-мозговую травму хроническим состоянием из-за сохраняющихся на всю жизнь последствий. Об этом исследователи сообщили в Journal of Neurotrauma (JN).

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По словам авторов комментария, черепно-мозговые травмы (ЧМТ) требуют не кратковременного наблюдения, а постоянного контроля за состоянием здоровья в точности как диабет, астма, депрессия и сердечная недостаточность.

Ученые объяснили, что стратегии систем здравоохранения в основном ориентированы на работу с острой фазой травмы, которая обычно длится в течение первого года после получения повреждения. Но у значительного числа людей, перенесших черепно-мозговую травму, последствия сохраняются на протяжении всей жизни. Они могут включать головную боль, головокружение, спутанность сознания и проблемы с памятью.

Научные работники подчеркнули, что такие реакции могут характеризоваться периодами обострения и ослабления, что дополнительно указывает на хроническую природу патологий, вызванных черепно-мозговыми травмами. Также авторы заявили о необходимости пересмотра рекомендаций по уходу и наблюдению за людьми с ЧМТ и введения индивидуальных планов лечения.