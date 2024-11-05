Помогает ли одностороннее ношение маски защититься от ковида

Даже если вы единственный, кто в помещении носит маску, она всё равно может помочь. Правда, исследования показали, что одностороннее ношение не полностью защищает от коронавируса, особенно в многолюдных местах.

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Есть достаточное количество научных данных, показывающих, что одностороннее ношение маски может обеспечить некоторую защиту для человека. Но важно, чтобы маска была удобной и хорошо прилегающей.

Результаты одного исследования 2021 года продемонстрировали, что ношение маски в самолётах может снизить риск заражения её владельца от сидящего рядом инфицированного пассажира на 54%.

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Медицинские маски способны фильтровать любые респираторные капли и блокировать любые частицы, которые попадают на вас от окружающих. Это особенно эффективно, когда вы носите маску, которая хорошо прилегает к лицу и имеет несколько слоёв. Важно также её носить не снимая всё время, пока она нужна.

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