Чем грозит снижение уровней кальция и магния в крови

Ученые из Центральной клинической больницы Лодзинского медицинского университета (Польша) выяснили, что люди с низкими уровнями кальция и магния в сыворотке крови хуже справляются с тестами на когнитивные способности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие взрослые добровольцы старше 60 лет, находящиеся в больницах. На первом этапе когнитивные способности испытуемых оценили с помощью ряда заданий, в том числе теста рисования часов (CDT).

Суть CDT заключается в отображении пациентом циферблата часов с указанием конкретного времени на нем (например, пятнадцать минут пятого). Пациент должен самостоятельно отобразить сам циферблат, отобразить на нем цифры, указать время стрелками на нужных позициях. В зависимости от типа ошибки можно судить о развитии различных типов деменции.

После сбора информации о здоровье мозга испытуемых взяли у участников образцы крови для оценки уровней магния и кальция. Оказалось, что пожилые люди с нормальной концентрацией этих элементов в организме получили самые высокие результаты в когнитивных тестах. На втором месте оказались лица с дефицитом магния, на третьем — добровольцы со сниженным уровнем кальция в сыворотке крови, а на четвертом — испытуемые с недостатком сразу двух веществ.

Ученые также установили, что наличие гипертонии и нарушений липидного обмена (таких как избыток холестерина) коррелировало с более высокими когнитивными показателями. Исследователи предположили, что высокий уровень общего и «плохого» холестерина может быть связан с более медленным снижением когнитивных способностей, поскольку эти липиды жизненно важны для поддержания целостности клеток мозга.