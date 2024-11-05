Российские ученые создали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера

Ученые НИТУ МИСИС совместно с международными коллегами создали нанодатчик, способный измерять уровень меди в организме в режиме реального времени. Это открытие может упростить диагностику и лечение таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера.

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Медь играет важную роль в организме, и ее уровень необходимо точно отслеживать, особенно при заболеваниях, связанных с нарушением обмена этого металла, таких как болезни Вильсона-Коновалова и Менкеса. Новый нанодатчик разработан для работы с различными биологическими образцами, от отдельных клеток до целых органов, что делает его универсальным.

Преимущества датчика включают высокую точность и минимальную инвазивность. Благодаря новому устройству больше не требуется забирать образцы тканей, что сокращает использование лабораторных животных и улучшает точность данных. Созданные из модифицированных наноразмерных кварцевых капилляров, датчики фиксируют содержание меди с помощью электрохимической реакции. Ученые уже планируют следующую фазу — интеграцию датчика в компактное устройство для длительного мониторинга.