Ученые обнаружили гены, вызывающие старение мышц

Исследование команды из Ноттингемского университета Трента в Великобритании поможет выяснить механизмы, замедляющие процессы старения. Эксперты идентифицировали ранее не описанные гены, которые играют ключевую роль в старении мышц. Их выводы опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

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Учёные проанализировали набор данных по экспрессии генов как молодых (в возрасте 21-43 лет), так и пожилых (63-79 лет) людей, связанный как со старением мышц, так и с силовыми упражнениями. Используя искусственный интеллект, они смогли определить 200 основных генов, влияющих на старение.

Команда обнаружила, что один ген, в частности USP54, играет ключевую роль в прогрессировании старения мышц и их деградации у пожилых людей.