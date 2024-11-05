Ученые изучили влияние глубокого сна на восстановление организма

Новое исследование с участием людей и мышей показало, что иммунные клетки после инфаркта миокарда устремляются в мозг и способствуют более глубокому сну. Это помогает восстановиться и ослабляет воспаление в сердце.

© Ferra.ru

Учёным давно известно, что сон и здоровье сердца связаны. Например, люди, которые плохо спят, подвержены более высокому риску развития гипертонии, чем те, кто крепко спит. Но влияние сердечно-сосудистых заболеваний на сон изучено меньше.

Чтобы узнать об этом больше, эксперты вызвали сердечные приступы у мышей и исследовали их мозговые волны. Было обнаружено, что эти грызуны проводили намного больше времени в фазе медленного сна (связанного с выздоровлением), чем мыши, у которых не было инфаркта миокарда.

Далее специалисты попытались понять, что вызывает такой эффект. Один из очевидных ответов - это мозг. После сердечного приступа иммунные клетки вызывают массивный всплеск воспаления в сердце. Учёные решили выяснить, происходят ли такие же изменения в мозге.

Команда экспертов обнаружила, что после сердечного приступа у мыши иммунные клетки, называемые моноцитами, заполонили её мозг. Эти клетки вырабатывали большое количество белка (фактора некроза опухоли), который регулирует воспаление и способствует сну.

Чтобы понять цель дополнительного сна, исследователи неоднократно прерывали медленный сон у мышей, перенёсших сердечный приступ. Оказалось, что у этих животных было больше воспалений как в мозге, так и в сердце. Также прогноз у них был гораздо хуже, чем у тех, кому давали спокойно спать после инфаркта.

Также специалисты изучили состояние людей, которые перенесли острый коронарный синдром. Этот термин включает в том числе сердечный приступ. Те, кто сообщал о плохом сне в течение недель после такого эпизода, имели выше риск возникновения сердечных приступов и других серьёзных сердечно-сосудистых проблем в течение следующих двух лет, чем люди, которые хорошо спали.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.