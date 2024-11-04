Российские ученые протестировали прочность «вставных» зубов

Учёные ПНИПУ изучили пределы нагрузки на съёмные зубные протезы

Учёные Пермского Политеха совместно с биомеханиками и инженерами исследуют прочность съёмных зубных протезов, которые считаются самым доступным вариантом для восстановления утраченных зубов. Известно, что такие протезы могут ломаться под нагрузкой во время жевания, поэтому важно знать, какую нагрузку они способны выдержать. По словам Сергея Муслова, профессора Российского университета медицины, подобные исследования помогают моделировать нагрузки, чтобы оценить долговечность и надёжность протезов.

Команда провела эксперимент, создавая модель бокового отдела челюсти, включающую зубы и базис протеза. В процессе испытаний учёные фиксировали не только появление трещин, но и напряжение в мягких тканях рта, которые влияют на распределение нагрузки. Алексей Никишенко, генеральный директор одного из исследовательских бюро, отметил, что нагрузка при жевании может варьироваться от 100 до 500 Н, и с увеличением нагрузки возрастает напряжение в различных частях протеза.

Появление трещин в протезе не всегда означает его немедленный выход из строя. Иногда микротрещины могут образовываться уже на этапе производства. Исследователи установили, что микротрещины размером от 1,88 до 2,69 мкм развиваются быстро, что может привести к поломке. Кроме того, вероятность образования крупных трещин выше в зонах контакта зубов с базисом протеза, что важно учитывать для повышения качества зубного протезирования в России.