Российские ученые уменьшили побочные эффекты химиотерапии

В России разработали технологию, которая позволит снизить побочные эффекты лечения рака

В Клинике госпитальной хирургии Сеченовского университета запустили уникальное для России исследование, посвящённое контролю повреждений у онкологических пациентов, получающих лечение с локальным воздействием противоопухолевых препаратов. Исследование направлено на изучение тактики гипертермической, перфузионной химиотерапии для органов грудной клетки, когда препараты вводят прямо в опухоль во время операции или уже после неё, как завершающий этап. Также этот метод может применяться отдельно, курсом, без операции, что делает его универсальным для различных стадий лечения.

Хирург Сергей Муравьёв пояснил, что методика включает введение дренажей в плевральную полость, через которые подаётся нагретый до 42 градусов раствор с химиопрепаратом. Дозировка рассчитывается индивидуально, а сам препарат циркулирует в течение часа, проходя около семи циклов через полость, что обеспечивает интенсивное воздействие на опухоль. По словам Муравьева, такой подход позволяет оказывать мощное локальное воздействие на поражённые участки, что особенно полезно при метастазах в плевре и онкологических заболеваниях грудной области.

Методика требует тщательного контроля показателей, чтобы минимизировать риск осложнений у пациентов. Врачи следят за ключевыми параметрами, чтобы вовремя заметить возможные проблемы, благодаря чему лечение становится не только эффективнее, но и безопаснее для пациентов.